Fahrzeuge kamen sich zu nahe

Bereits am Montag, gegen 6.25 Uhr, fuhren ein 23-jähriger VW-Fahrer und ein 19-jähriger BMW-Fahrer die Kreisstraße KG 3. In einer Kurve nach der Kaserne der Bundespolizei kam es zur gegenseitigen Spiegelberührung. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, sollen sich mit der Polizei, Tel.: 0971/ 714 90, in Verbindung setzen. pol