Fahrzeug von Unbekanntem verkratzt

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, wurden an einem in der Reichenberger Straße geparkten, blauen Audi auf der Beifahrerseite die hintere Tür und der Kotflügel verkratzt. Der Schaden beträgt ca. 3000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 09732/9060. pol