Fahrzeug verliert Getriebeöl

Einen Einsatz der Feuerwehr Elfershausen und Arbeitern des Kreisbauhofes verursachte ein Defekt an einem Daimler. Der Fahrer des Pkw war am Mittwochmittag auf der Kreisstraße 37 von Oberthulba nach Hammelburg unterwegs. Während der Fahrt platzte am Pkw die Getriebefassung. Das gesamte Getriebeöl lief dadurch aus und verschmutzte die Fahrbahn erheblich. Die Feuerwehr Elfershausen und Arbeiter des Kreisbauhofes waren vor Ort. Es musste eine Spezialfirma aus Bamberg organisiert werden, die die Straße wieder reinigte, meldet die Polizei. pol