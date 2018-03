Fahrzeug verkratzt, Spiegel umgeknickt

Ein 20-jähriger Fahrer eines blauen Daimler CLK 200 parkte von Samstag auf Sonntag sein Fahrzeug in Premich in der Steinbergstraße. Am Sonntagnachmittag bemerkte er, dass die beiden Außenspiegel umgeknickt und die Motorhaube zerkratzt wurde. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol