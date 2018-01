Fahrzeug rollt zurück: Zeugen gesucht

Am Mittwochabend, zwischen 17.05 und 17.10 Uhr, fuhr eine 48-jährige VW-Fahrerin auf der Südbrücke in Richtung Garitz. An der Ampelanlage der Abzweigung in Richtung Euerdorf hielt sie bei Rotlicht an. Vor ihr stand ein blauer Pkw der Marke BMW. Dieses Fahrzeug rollte plötzlich zurück, trotz Hupens der VW-Fahrerin. Der BMW prallte gegen den VW. Bei Grün fuhr der BMW weiter, ohne sich um den Schaden am VW in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Die Polizei hofft auf Zeugen. Hinweise an die Polizei unter Tel.: 0971/714 90. pol