Fahrzeug "rasiert" einen Carportpfosten

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit vom Abend des 21. März (Mittwoch) bis 26. März (Montag), 16 Uhr, mit seinem Fahrzeug einen Carportpfosten auf einem frei befahrbaren Grundstück in der Sander Straße in Zeil erfasst. Dabei wurde ein Schaden von 2000 Euro angerichtet. Der Verursacher des Sachschadens flüchtete. Die Polizei ermittelt hinsichtlich einer Unfallflucht und bittet daher um Hinweise unter Telefon 09521/9270.