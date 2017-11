Fahrzeug macht sich am Berg selbstständig

Nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen gesichert war ein Auto, das ein 64-jähriger Coburger an einem Berg im Coburger Stadtteil Rögen abgestellt hatte. Am Mittwoch um 13.15 Uhr begann der Wagen an der Gefällstrecke im Rögener Grund zu rollen, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Der Pkw rollte etwa 100 Meter den Berg hinunter, touchierte dabei eine Mauer und einen Gartenzaun und beschädigte beides. Auch das Straßenschild "Rögener Grund" wurde durch den Pkw umgerissen.

Der Schaden an Fahrzeug, Gartenmauer und Gartenzaun liegt bei mindestens 5000 Euro. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. red