Fahrten nach Bregenz und an die Nordseeküste

Der VdK-Ortsverband Lichtenfels veranstaltet in Zusammenarbeit mit der VHS zwei Reisen: so eine Fünf-Tage-Reise an die ostfriesische Nordseeküste, die von Sonntag, 1., bis Donnerstag, 5. Juli, stattfindet. Des Weiteren einen Sommerausflug zu den Bregenzer Festspielen von Donnerstag, 9., bis Sonntag, 12. August, wo auf der Seebühne die Oper "Carmen" geboten wird. Weitere Attraktionen der Reise ist eine Tagesfahrt in die Schweiz nach St. Gallen mit Besuch der barocken Kathedrale mit der Stiftsbibliothek, die seit 1983 zum Weltkulturerbe zählt, sowie eine Bodensee-Rundfahrt. Bei Interesse ist weitere Auskunft möglich unter der Telefonnummer 09571/5127 oder E-Mail faber.monika1@gmx.de. mfa