Fahrt zum Spanferkelessen

Der letzte Busausflug in diesem Jahr der Freunde des BRH findet am Donnerstag, 16. November, statt. Nach einer Rundfahrt durch die Rhön geht es nach Strahlungen zum Spanferkel-Essen. Anschließend geht es weiter nach Mellrichstadt. Nach der Stadtführung ist im "Museumscafé" in der Kreisgalerie Kaffeepause, bevor es über Bad Neustadt und Aschach nach Bad Kissingen zurückgeht.

Abfahrt ist um 9.50 Uhr am Massaplatz, 10 Uhr Berliner Platz, 10.03 Uhr Burkardus Wohnpark und 10.05 Uhr am Wendelinus. Anmeldungen nimmt Auto Ziegler unter Tel.: 0971/2805 entgegen. Nähere Informationen erteilt Hans-

Peter Kreutzberg, Tel.: 0971/ 785 13 66. sek