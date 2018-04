Fahrt endet an einem Laternenmast

Am Samstagabend kam eine 78-Jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in der Ortsmitte von Weißenbrunn nach links von der Braustraße ab und prallte gegen einen Laternenmast. Hierbei zog sie sich diverse Verletzungen zu. Noch vor dem Eintreffen der Polizei kümmerten sich einige couragierte Ersthelfer um die ältere Dame. Anschließend brachte sie der Rettungsdienst in die Frankenwaldklinik nach Kronach. Der Wagen der Frau musste abgeschleppt werden. pi