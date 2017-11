Fahrstunde für die Freundin

Beim Schwarzfahren hat die Polizei ein junges Pärchen erwischt. Ein 17-Jähriger wollte seiner 14-jährigen Freundin auf einem Leichtkraftrad eine Fahrstunde geben. Am späten Samstagnachmittag fiel einer Polizeistreife auf dem Rad- und Fußgängerweg am Sportzentrum das Kleinkraftrad, besetzt mit zwei Personen, auf. Auf Nachfrage gaben beide Jugendliche an, dass sie lediglich ein wenig üben wollten, da die 14-Jährige bald Fahrprüfung habe. Die Eltern der beiden Jugendlichen wurden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Die Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige. Zum einen aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, zum anderen das Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis als Fahrzeughalter. pol