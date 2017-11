Fahrräder gestohlen

Von einem Fahrradständer am Bahnhof in der Lossaustraße entwendete ein bislang unbekannter Täter bereits in der Nacht von Samstag, 21., auf Sonntag, 22. Oktober, ein Mountainbike der Marke Cone. Das mit einem Zahlenschloss gesicherte schwarz-grüne Rad hatte dem Eigentümer zufolge einen Wert von etwa 500 Euro. Einen weiteren Fahrraddiebstahl nahm die Polizei am Wochenende auf: Zwischen Donnerstag, 11.30 Uhr, bis Samstag, 16 Uhr, wurde ein Mountainbike der Marke Spezialized aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Baltenweg gestohlen. Ein bislang unbekannte Täter brach die Tür des Kellerabteils auf und entwendete das grün-gelbe Rad im Wert von 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09561/645-209. pol