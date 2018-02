Fahrradständer am Supermarkt beschädigt

Der Fahrradständer eines Supermarktes in der Bayreuther Straße ist durch ein Fahrzeug beschädigtworden. Hier entstanden 500 Euro Sachschaden. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 15 Uhr. In diesem Zusammenhang wird insbesondere eine Zeugin gesucht, die den Unfall in der dortigen Bäckereifiliale gemeldet hatte. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 09191/70900 in Verbindung zu setzen. pol