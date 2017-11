Fahrradfahrerin stürzte ohne Fremdeinwirkung

Am Samstagmorgen kam es in der Bad Kissinger Kapellenstraße zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Eine 85-Jährige wollte vom Bürgersteig aus mit ihrem Fahrrad losfahren. Beim Aufsteigen verlor sie das Gleichgewicht und stürzte seitlich auf die Fahrbahn. Bei dem Unfall zog sie sich laut dem Wochenendbericht der Polizei eine Hüft- und Oberschenkelverletzung zu. Die Frau wurde zur weiteren Versorgung in ein Bad Kissinger Krankenhaus eingeliefert. pol