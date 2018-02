Fahrraddieb unterwegs

Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr, wurde in der Waldstraße ein Fahrrad geklaut. Es stand unversperrt an der Hauswand eines Einfamilienhauses. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke "Bulls", Typ "Bustail" mit schwarzem Rahmen im Wert von rund 500 Euro.

Zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, wurde ein weiteres Fahrrad geklaut. Dieses Rad stand versperrt im Hausflur eines Anwesens an der Burghaslacher Straße. Es handelt sich auch hier um ein Mountainbike, Marke "Conway", Typ "MS427", mit auffällig grünem Rahmen, im Wert von rund 700 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise über den Verbleib der Räder unter der Rufnummer 09161/88530. pol