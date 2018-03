Fahrraddieb klaut auch Parfüm für 1200 Euro

Vermutlich gut riechen wollte ein 37-jähriger Mann aus Schweinfurt, der am Montagabend aus einem Drogeriemarkt in der Straße "Am Wasserwerk" in Haßfurt Düfte im Wert von 1200 Euro mitgehen ließ. Ein Mitarbeiter des Marktes konnte dem Parfümdieb die Beute noch entreißen, als dieser mit einem Fahrrad floh. Dem vorbildlichen Verhalten unbeteiligter Passanten, die den Dieb verfolgten, ist es zu verdanken, dass er in der Carius-Heier-Straße eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte. Der 37-Jährige wurde durchsucht und anschließend mit seinem Fahrrad zur Dienststelle gebracht. Dort konnte ermittelt werden, dass der Beschuldigte das Fahrrad kurz zuvor am Bahnhof in Haßfurt entwendet hatte und zudem erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Einer Blutentnahme stimmte er zu. Nun muss er mit einigen Anzeigen rechnen. Bei dem sichergestellten Damenrad handelt es sich um ein schwarzes Trekkingrad der Marke Hercules. Wer vermisst seit Montagabend ein solches Fahrrad, das am Bahnhof in Haßfurt abgestellt war? Der Eigentümer oder die Eigentümerin wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt zu melden.