Fahrraddieb gab sich nicht mit Billigem zufrieden

Abgeschlossen hat die Polizei jetzt die Ermittlungen zu einer Serie von Fahrraddiebstählen. Mit Untersuchungshaft endeten im April die kriminellen Machenschaften eines 32-jährigen italienischen Staatsangehörigen.

Beamte der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt ermittelten in zweiundzwanzig Fällen von Eigentumsdelikten. Abgesehen hatte es der Mann nahezu ausschließlich auf höherwertige Herren-Mountainbikes und Fahrradteile.

Auf die Spur des Tatverdächtigen kamen die Ermittler, als dieser eines der entwendeten Fahrräder auf einer Online-Verkaufsplattform zum Kauf anbot und das gestohlene Rad dort wiedererkannt wurde, informieren die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt und die Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Da der Mann weiterer Fahrrad- und Fahrradteilediebstähle dringend verdächtig war, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg durch den Ermittlungsrichter des Amtsgerichts ein Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten erlassen. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde weiteres Diebesgut gefunden und sichergestellt.



Gesamtwert: 18 400 Euro

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ der Ermittlungsrichter anschließend Haftbefehl gegen den 32-Jährigen. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Nach Abschluss der Ermittlungen besteht der dringende Verdacht, dass der Beschuldigte im Zeitraum vom 1. Februar bis 26. April 22 vollendete und versuchte Diebstähle, überwiegend in besonders schwerem Fall, in Bamberg begangen hat.

Der Gesamtentwendungsschaden beläuft sich auf rund 18 400 Euro. pol