Fahrradbörse wurde wieder ein Erfolg

Trotz schwieriger Straßenverhältnisse mit Eis und Schnee fand die Fahrradbörse der Knetzgauer SPD am Sonntag große Resonanz. Rund 250 Anbieter von Fahrrädern zählten die Veranstalter nach eigenen Angaben in der Zeiler Tuchanger-Sporthalle. Sie kamen, um ihre gut erhaltenen "Gebrauchten" zu verkaufen. So wurde die 26. Knetzgauer Fahrradbörse ein voller Erfolg, fasst die SPD Knetzgau zusammen. Darüber freuten sich Initiator Edgar Wegner, der Bürgermeister von Zeil, Thomas Stadelmann, und der Vorsitzende der SPD Knetzgau, Heinrich Düring. red