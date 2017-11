Fahrrad vor Schule demoliert

Unbekannte Täter demolierten am Montag zwischen 7.15 und 13.20 Uhr in massiver Weise ein in der Schulstraße seitlich am Schulgebäude abgestelltes Trekkingrad. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Wem sind verdächtige Personen am Schulgebäude aufgefallen und wer kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.