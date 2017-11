Fahrrad am Bahnhof Baiersdorf gestohlen

Ein mattschwarzes Mountainbike der Marke Ghost ist in der Zeit von Dienstag, 7.20 Uhr, bis Mittwoch, 12.20 Uhr, am S-Bahnhof in Baiersdorf gestohlen worden. Es war am Fahrradabstellplatz an einem Fahrradständer mittels eines Spiralschlosses angekettet. Die Schrift Ghost ist in einem auffälligen Lila auf den Rahmen aufgebracht. Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrrades oder zum Täter geben kann, kann sich unter Telefon 09131/760-514 mit der Polizei Erlangen-Land in Verbindung setzen. pol