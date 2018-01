Fahrplanvitrine entwendet

Bislang unbekannte Täter haben in den letzten Wochen die Fahrplanvitrine an der Haltestelle in Lützelsdorf gestohlen. Dem Landkreis Forchheim entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Wer hat etwas gesehen? Hinweise erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.