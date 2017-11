Fahrertüre verkratzt

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit von Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, einen blauen Nissan Micra, der zu dieser Zeit in der Straße "Am Damm" geparkt war. Am Auto wurde die Fahrertüre zerkratzt, so dass ein Sachschaden von ca. 1000 Euro entstand. Zeugen der Verkehrsunfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol