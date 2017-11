Fahrerin hatte Alkohol getrunken

Sonntagnacht wurde in Schederndorf eine 57-jährige BMW-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen und es wurde dabei Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test am Alcomaten ergab bei ihr einen Wert von 0,94 Promille. Neben einem vierwöchigen Fahrverbot erwarten die 57-Jährige noch ein Bußgeld von mindestens 500 Euro sowie Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei. pol