Fahrerflucht: Verdächtiger ermittelt

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem am Sonntagabend im Ortsteil Nurn ein Fußgänger ums Leben gekommen war, konnte bis Montagfrüh ein tatverdächtiger Autofahrer ermittelt werden. Nach umfangreichen Ermittlungen, auch unter Einbindung der sozialen Medien, gelang es der Polizei Kronach am späten Abend, den gesuchten Mercedes ausfindig zu machen. Das Auto wies eindeutige Unfallspuren auf. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 42-jährigen Mann aus dem Landkreis Kronach, der nach derzeitigem Ermittlungsstand zum Unfallzeitpunkt mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte.



Reanimationsversuche vergebens

Bei dem Zusammenstoß hatte sich ein 77-jähriger Fußgänger tödliche Verletzungen zugezogen. Nach den Erkenntnissen vom Sonntagabend befuhr ein zu diesem Zeitpunkt noch Unbekannter mit seinem Fahrzeug kurz vor 17.30 Uhr von Tschirn kommend die Ortsdurchfahrt von Nurn in Richtung Steinwiesen. In der Ortschaft war es dann zu einer Kollision mit dem auf der Fahrbahn befindlichen Fußgänger gekommen. Der Autofahrer war weitergefahren und hatte den Angefahrenen zurückgelassen. Bei diesem waren alle Reanimationsversuche des Notarztes vergebens. Bei der Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug war man recht schnell davon ausgegangen, dass es sich wohl um einen dunklen Mercedes aus dem Zulassungsbereich Kronach (KC) handelt. pol