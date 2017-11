Fahrerflucht nach Alkoholkonsum

Einem aufmerksamen Bewohner war es zu verdanken, dass ein Autofahrer ermittelt wurde, der am Samstag in der Rosenallee einen geparkten Pkw angefahren hatte und weiterfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Zeuge notierte das Kennzeichen des Pkw, so dass der Verursacher, ein 63-jähriger Mann, ermittelt werden konnte. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,32 Promille. Der Schaden liegt bei rund 3000 Euro. pol