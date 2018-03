Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Samstag gegen 17.20 Uhr kontrollierte die Polizei Kronach einen 24-Jährigen, der mit seinem Pkw unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer Anzeichen von Drogenkonsum aufwies.Der junge Mann gab zu, zuvor einen Joint geraucht zu haben. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Außerdem wird ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer eingeleitet. Der Mann muss mit einer Strafe von mindestens 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen.