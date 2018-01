Fahrer unter Alkohol landet im Acker

Leicht verletzt wurde der Fahrer eines Peugeot bei einem Verkehrsunfall ohne Fremdbeteiligung am Freitag gegen 16.45 Uhr. Zu dieser Zeit befuhr der 63-Jährige die Ortsverbindungsstraße von Bad Rodach in Richtung Gauerstadt. Hier kam er mit den Rädern seines Fahrzeugs in das Bankett und verlor die Kontrolle über sein Auto. Der Peugeot geriet dann in den Straßengraben. Dabei überschlug sich der 63-Jährige Mann mit seinem Auto und kam im Feld zum Liegen. Die dazu gerufenen Polizeibeamten nahmen beim Fahrer Alkoholgeruch wahr. Der freiwillig durchgeführte Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,22 Promille. Der 63-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Krankenwagen ins Klinikum gebracht. Seinen Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. pol