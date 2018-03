Fahrer kann keinen Führerschein vorzeigen

Den richtigen Riecher hatte eine Streife der Verkehrspolizei Coburg, als sie am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 4 einen Kleintransporter mit bulgarischer Zulassung anhielt. Bei der Kontrolle um 15.15 Uhr konnte der Fahrer keinen Führerschein vorzeigen und gab an, diesen in Bulgarien vergessen zu haben. Recherchen ergaben jedoch, dass dem 49-Jährigen in Bulgarien seine Fahrerlaubnis entzogen wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, und der Mann wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. pol