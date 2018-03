Fahrer flüchtet nach riskantem Überholmanöver

Einen Verkehrsunfall hat am Mittwoch ein Autofahrer nach einem rücksichtslosen Überholmanöver im Markt Eckental (Kreis Erlangen-Höchstadt) verursacht und ist geflüchtet.

Am Mittwochabend gegen 19 Uhr fuhr ein schwarzer Ford Kombi mit dem Teilkennzeichen "ER-SE" auf der B 2 von Eschenau in Richtung Forth. Trotz Gegenverkehrs überholte der Ford-Fahrer mindestens ein Fahrzeug und scherte kurz vor dem Gegenverkehr wieder nach rechts ein.

Eine entgegenkommende 18-jährige Frau aus Eckental musste mit ihrem Auto eine Vollbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß mit dem überholenden Ford Kombi zu vermeiden. Eine dahinter fahrende 53-jährige Frau aus Erlangen erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Seat auf den Audi der 18-Jährigen auf.

Durch den Aufprall wurde die 18-jährige Frau leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Lauf gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 18 000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Verkehrsregelung während der Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren Forth und Eschenau.

Zeugen, die durch den schwarzen Ford Kombi ebenfalls gefährdet wurden oder die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 09131/760-514 bei der Polizeiinspektion Erlangen-Land zu melden. pol