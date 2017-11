Fahrer eines weißen Autos gesucht

Zum Lkw-Unfall am Mittwoch auf der A 73 mit langem Stau als Folge hat die Verkehrspolizei Bamberg nun Details bekannt gegeben.

Gegen 9 Uhr war der 69-jährige Sattelzugfahrer auf der Autobahn in Richtung Bamberg unterwegs. In der Baustelle auf Höhe Forchheim wurde er von einem weißen Auto überholt. Nach dem Überholvorgang scherte der Pkw unmittelbar vor dem Lastwagen nach rechts ein und bremste laut Polizei ohne erkennbaren Grund. Der Sattelzugfahrer musste voll abbremsen und gegenlenken, um eine Kollision zu vermeiden.

Dabei riss ein Spanngurt und Teile der geladenen Granitplatten kippten nach links. Hierbei wurde der komplette Aufbau des Anhängers zerstört. Anschließend entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle.



40 000 Euro Schaden

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 40 000 Euro. Die Bergungsarbeiten der Ladung dauerten mehrere Stunden, wobei die A 73 in Richtung Norden gesperrt werden musste.

Die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg sucht Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten weißen Pkw geben können, unter Telefon 0951/9129-510. pol