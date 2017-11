Fahrer baut Unfall und gibt Gas

Am Sonntag gegen 19.15 Uhr hörte ein Fußgänger beim Vorbeigehen in der Luitpoldstraße einen Knall. Als er aufsah, konnte er erkennen, wie ein roter Opel mit seinem Heck in die linke Seite eines roten Hyundai i20 gefahren war. Der Unfallverursacher fuhr dann einfach weiter. Er muss mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.