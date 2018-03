Fahrer aus Hetzles missachtet die Vorfahrt

Am Freitagmittag hat ein 64-jähriger Mann aus Hetzles von der Gartenstraße auf die Weiherer Hauptstraße in Richtung Uttenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) einbiegen wollen und dabei ein Auto übersehen. Der aus Uttenreuth kommende 88-jährige Autofahrer war vorfahrtsberechtigt. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde dabei keiner der Unfallbeteiligten. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen liegt laut Bericht der Polizeiinspektion Erlangen-Land bei circa 3500 Euro.