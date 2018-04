Fahren ohne Fahrerlaubnis

Der Fahrer eines Kleinkraftrades sollte am Freitagabend An der Walkmühle einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 17-jährige Fahrer, der in Richtung Radweg unterwegs war, fiel auf, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nachdem die Polizisten den Jugendlichen gestoppt hatten, konnte er lediglich eine Prüfbescheinigung vorweisen. Auf Befragen gab er zu, dass sein Kleinkraftrad aufgrund eines Defektes am Gashebel 50 km/h schnell fahren würde. Da er die dafür erforderliche Fahrerlaubnis nicht besaß, wurde die Weiterfahrt unterbunden und das Kleinkraftrad sichergestellt. Den Jugendlichen erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. pol