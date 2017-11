Fahnen am Volkstrauertag

Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag findet in Burkardroth am Samstag, 18. November, statt. Um 17.45 Uhr stellen sich die Vereine hinter dem Rathaus auf. Nach der Kirche (18 Uhr) marschieren die Vereine zum Friedhof. Die Vereine werden gebeten, mit einer Fahnenabordnung zuzüglich sechs Personen an der Feier teilzunehmen. sek