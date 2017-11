Fachvorträge zur "Schule der Zukunft"

Der 12. Bad Rodacher Schultag der Schwesterfirmen project und Wehrfritz findet am Mittwoch, 22. November, statt. Die anerkannte Lehrerfortbildung steht dieses Jahr unter dem Motto "Schule der Zukunft". In den Räumlichkeiten der Haba-Firmenfamilie sowie in der Gerold-Strobel-Halle finden hierzu von 8.15 bis 16.30 Uhr zahlreiche Fachvorträge renommierter Experten aus Wissenschaft und Praxis statt. Zudem werden kreative Mitmach-Workshops, eine Fachausstellung und ein Möbel-Sonderverkauf angeboten. red