Fachmesse im Forchheimer Klinikum: Gesund alt werden

Alexander Hitschfel



Zum zehnten Geburtstag der Senioren- und Gesundheitsmesse "SenioFit - AktiFit" kam auch Bayerns Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml, zu einer Stippvisite im Klinikum Forchheim vorbei.

Hans (62) und Frederike (61) Maier sind bereits Stammgäste auf der Senioren- und Gesundheitsmesse. Während in den Anfangsjahren die Veranstaltung immer in der Forchheimer Jahnhalle stattfand, haben die Veranstalter vor vier Jahren den Veranstaltungsort gewechselt und sind mit der Messe ins Forchheimer Klinikum umgezogen.

"Es ist besonders das große Angebot an verschiedenen Themen, was die Messe so besonders attraktiv und interessant macht", erzählt Hans Maier, der Jahr für Jahr gemeinsam mit seiner Frau die Messe besucht.



Prävention

Wie wichtig gerade eine präventive Gesundheitsvorsorge ist, hat der 62-Jährige am eigenen Leib erfahren. Der Vertriebsmann, der viel geschäftlich viel unterwegs war, hat mit seinem Körper - wie er selbst sagt - in den letzten Jahren viel Raubbau betrieben. Unregelmäßiges ungesundes Essen, Schlafentzug, viel Stress in Verbindung mit Übergewicht haben dazu beigetragen, dass der Körper von Maier "zurückgeschlagen" hat: Der 62-Jährige erlitt vor drei Jahren einen Herzinfarkt. Über ein halbes Jahr war er gesundheitlich außer Gefecht gesetzt, Operation und Rehabilitation waren nötig, um das Herz Maiers wieder richtig in Gang zu setzen und die Folgeerscheinungen, die eine solche Erkrankung mit sich bringt, zu beseitigen.

Heute lebt er gesundheitsbewusster, nicht zuletzt deswegen, weil ihm auch von den behandelnden Ärzten vor Augen geführt wurde, dass er dem Tod von der Schippe gesprungen ist.

Maier hat seine Ernährung umgestellt, macht Sport und lebt auch sonst allgemein gesünder. "Auf der Messe hole ich mir immer Anregungen, was ich noch für mich und meinen Körper und damit auch für mein Wohlbefinden tun kann", erklärt der 62-Jährige. Deswegen bleibt er beispielsweise auch Jahr für Jahr am Infostand des Diabetes- und Ernährungsteams des Klinikums Forchheim stehen, wo er sich immer mit neuen, gesunden Rezepten versorgt, die er daheim von Ehefrau Frederike ausprobieren lässt.



Die Frau macht's

In diesem Jahr wird die heimische Rezeptsammlung durch Erdmandelkekse mit Joghurt (ohne Butter, Ei, Nüsse und Zucker) ergänzt. "Die Erdmandelflocken in eine Schüssel geben. Naturjoghurt, Frischkäse und Süßstoff untermischen, bis eine gleichmäßige Masse entsteht. Natron und Zimt unterrühren und den Teig in kleine Häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. Fertig. "Ist schnell gemacht", sagt er und drückt seiner Frau Frederike das Rezept in die Hand.

Die Senioren- und Gesundheitsmesse hat aber weit mehr zu bieten als nur Ernährungsberatung. An rund 35 Ausstellungsständen konnten sich die Besucher über die verschiedensten Themen informieren. Messepartner waren in diesem Jahr die "Gesundheitsregion plus" des Landkreises Forchheim und die "Fitness-Factory Forchheim".

Die Schirmherrschaft der Messe übernahmen Landrat Hermann Ulm und die Staatsministerin für Gesundheit und Pflege, Melanie Huml, gemeinsam. Die Messe sei ein optimales Instrument, die Beteiligten am Gesundheitswesen vor Ort stärker zu vernetzen, so Huml. Damit sei es möglich die Gesundheitsvorsorge und die medizinische Versorgung der Menschen vor Ort zu verbessern, betont Huml.



Besucherandrang

Beim Messerundgang konnte sich die Ministerin vom breitgefächerten Angebot überzeugen. Die Veranstalter zählten wieder rund 1400 Besucher; ein gleichguter Besucherschnitt wie in den letzten Jahren.