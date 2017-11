Facettenreiches Konzert zum 90-Jährigen

Mit einem wundervollen Jubiläumskonzert wurden die Festveranstaltungen zum 90-jährigen Bestehen des Sängerbunds Kirchlein um ein weiteres Kapitel bereichert. Schöne Bläser- und Orgelbeiträge wechselten sich mit den Gesängen des Landfrauenchors Lichtenfels und des gemischten Chores des Sängerbunds Kirchlein ab.

Bereits der Auftakt zeigte, dass das Konzert sehr facettenreich sein würde. Gemäßigten Schrittes zogen die Aktiven des Sängerbunds über den Mittelgang des Gotteshauses Maria Himmelfahrt mit A-cappella-Gesang ein.

Im Hochaltarbereich hatten bereits die Bläser Aufstellung genommen, um mit Beethovens "Ode an die Freude" die Besucher in der vollbesetzten Kirche fulminant zu begrüßen.



Mit viel Feingefühl

Bereits an die bevorstehende stade Zeit erinnerte das sehr getragene Lied "Horch wies über Wasser hallend" von Johan Stevenson. Immer wieder ein Erlebnis ist das "Sancta Maria" von Johannes Schweitzer. Dazu hatte Otto Bähr einen Satz für Frauenchor geschrieben. Der Landfrauenchor unter der Leitung von Eva-Maria Schnapp meisterte diesen mit viel Feingefühl. Andächtig dann das alte Marienlied "Meerstern ich dich grüße" mit feinen Sopraneinsätzen.

Wesentlich flotter kam der Bläsersatz "Let us brake bread together" daher. Die solistische Einleitung von "Somebodys knocking at your door" von Eva Sachs war ein Höhepunkt des Konzerts. Bei "Jubilate deo" von Jacques Bertier war es Eva-Maria Schnapp gelungen, ihrem Kirchleiner Chor den typischen Klang eines der Taizé-Lieder einzuprägen.



Musik hält jung

Fehlerfrei präsentierte sich Otto Bähr an der Orgel. "Musik hält jung" - dies ist bei ihm keine Floskel, sondern Realität. So präsentierte er das Orgelstück "Synphonie les fanfares" von Jean Joseph Mouret meisterhaft. Von Romantik geprägt war der Liedsatz des Landfrauenchors "Lieber Gott ich sag dir danke", den der Heimatdichter aus dem thüringischen Ort Gabe Gottes, Anton Günther, geschrieben hatte. Sehr gefühlsbetont auch die Hymne "Sonntags in Franken". Fulminanter war da noch einmal der Bläsersatz mit dem Gebet aus dem Zapfenstreich "Ich bete an die Macht der Liebe", dem Trompeter Stefan Gahn besonderen Glanz verlieh.

Auch der Jubelchor zeigte mit "Du großer Gott" und einem sehr ausgewogenen Chorklang noch einmal sein Können. Der festliche Charakter des Chorsatzes "Gott ist die Liebe" des zeitgenössischen Komponisten Gerald Fink blieb in hohem Maße gewahrt.

Zusammen mit Orgel Publikum und Chören wurde dann zum Schluss "Großer Gott wir loben dich" angestimmt, der anhaltende Applaus zeigte, dass es den Besuchern gefallen hatte. rd