Fabian Feustel holt den Sieg

Der Bürgerliche Schützenverein Elfershausen veranstaltete auch in diesem Jahr wieder das traditionelle Oster- und Preisschießen. Vereinsmitglieder und Gäste zielten auf eine Glücksscheibe um die Trophäe des Eierkönigs und einen der vielen Sachpreise zu ergattern. Im gut besuchten Schützenhaus wurden an alle Schützen für die Teilnahme und den entsprechenden Trefferzahlen insgesamt über 180 Ostereier überreicht. Am Ende sicherte sich Fabian Feustel mit 72 von 90 möglichen Ringen den Titel des Eierkönigs und den 1. Sachpreis, vor Markus Schneider (68 Zähler) und Engelbert Denk mit 61 Zählern. Es folgten Lara Hofstetter (60 Zähler) und Thomas Hofstetter (59 Zähler) und zehn weitere Gewinner. red