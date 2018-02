Exponate gehen im Herbst fremd

Ebern — Die Aufbruchstimmung des Jahres 1968 hat auch den Bürgerverein in Ebern stark geprägt. Nicht, dass Hippies das Vereinsleben bestimmten, Antikriegsdemonstranten durch Ebern marschierten oder die Flower-Power-Bewegung den Verein zu einem spleenigen Obst- und Gartenbauverein gemacht hätten. Aber "damals, '68, sind zahlreiche junge Leute in den Verein eingetreten", blickt Ingo Hafenecker als Vorsitzender des Bürgervereins zurück: "Geselligkeit war Trumpf, aber es hat sich einiges getan." Die ersten Wanderwege wurden angelegt und die Gründung des Heimatmuseums stand kurz bevor und das zog gut 100 junge Menschen in den Verein.

Mit aktuell 414 Mitgliedern zählt der Verein heute auf jeden Fall zu den größeren und vor allem besonders aktiven Vereinen in Ebern. Die größten Aktivposten im Vereinsleben seien natürlich die Mitglieder und so nutzte Hafenecker die Gelegenheit, am Freitag bei der Hauptversammlung zwei Mitgliedern für ihre 50-jährige Treue zum Verein Urkunden und Präsente zu überreichen: Walter Weisel und Karlheinz Köhler. Lange Jahre haben die beiden den Verein auch aktiv, vor allem beim Museumsdienst, unterstützt.

Längst hat sich das Museum etabliert, genießt einen guten Ruf und hat mit seinen Kinderführern sogar ein Alleinstellungsmerkmal.



Kunst "sieht rot"

Eine besondere Aktion findet vom 24. Juli bis 4. November im Heimatmuseum statt. "Das Projekt nennt sich ,Kunst geht fremd'", erklärte Stefan Andritschke, stellvertretender Vorsitzender und verantwortlich für die Ausstellungen. Dabei tauschen unterfrankenweit Museen untereinander Werke. In diesem Jahr steht die Aktion unter dem Motto "Kunst geht fremd ... und sieht rot".



Premiere für Ebern

Zum ersten Mal ist auch das Heimatmuseum Ebern dabei, das ein Tablett an die Kunsthalle in Schweinfurt verleiht, während es selbst ein Gemälde aus dem Deutschen Fastnachtsmuseum in Kitzingen bekommt. "Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache und wir haben um diesen Tausch herum schon einiges geplant", machte Andritschke die Mitglieder neugierig.

Dieses Jahr beteiligt sich das Heimatmuseum Ebern außerdem unter anderem am internationalen Museumstag am 13. Mai, einige Bilder von Willi Schütz sollen im Herbst im Steigerwaldzentrum in Handthal gezeigt werden, die Museumsnacht am 8. September fordert die Aktiven und einige lokale Jubiläen (500 Jahre Marienkapelle, 175 Jahre Gesangverein Ebern) sollen auch gewürdigt werden und möglichst viele Besucher ins Museum ziehen.

Dazu kommen, wie in den letzten Jahren fast schon üblich, ein paar Neuerungen im Museum. Im Herbst soll zudem eine Ausstellung zum Thema "70 Jahre Vertreibung" organisiert werden. Diese Ausstellung war eigentlich schon einmal für den letzten Herbst angekündigt, musste aber wegen des (mittlerweile geschafften) Depot-Umzugs aufgeschoben werden.



Hoffen auf die Galerie

Die Xaver-Mayr-Galerie, die der Verein seit vier Jahren am Stadtberg betreibt, möchte ebenfalls "niemand mehr missen", wie Ingo Hafenecker ausführte. Dennoch sei hier die Zukunft noch ungewiss. Zwar hat der Stadtrat im nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung seinen Willen zum Kauf des Gebäudes bekundet (Der FT hat darüber am Samstag berichtet).

Die Neuigkeit hat Bürgermeister Jürgen Hennemann in der Versammlung erfreut verkündet. Dennoch müsse noch das Verhandlungsergebnis mit der Sparkasse abgewartet werden. Und wenn das gelingt, steht noch die komplette Sanierung des Gebäudes an. Ingo Hafenecker meinte: "Wenn es sich so entwickelt wie geplant, dann wird das auf jeden Fall eine tolle Sache, nicht nur für den Bürgerverein, auch für viele andere Veranstaltungen, für die die Galerie zur Verfügung steht." Turbulente Zeiten also, auf jeden Fall für die Galerie, aber auch für den Verein.

Im Verein dreht sich dennoch nicht alles um die Galerie, es stehen auch noch einige andere Planungen an: Feste und Veranstaltungen, Ausstellungen und Aktionen in Galerie, Museum und drumherum.



Strickabende auf der Kippe

Manches gilt es aber auch zu überdenken. Die Strickabende im Heimatmuseum zum Beispiel stehen auf der Kippe. Zwar freute es Ingo Hafenecker, dass die Abende von den in Ebern lebenden Asylantinnen sehr gut angenommen werden, doch Einheimische Frauen kämen immer weniger. So stelle sich die Frage wie diese Abende in Zukunft gestaltet und angeboten werden können.

Aber auch die Krippe im Rathaushof steht auf der Agenda des Bürgervereins-Vorstands. "Das Problem ist der Aufsichtsdienst", stellte Hafenecker fest. Deswegen sollen in den nächsten Wochen, rechtzeitig, Überlegungen angestellt werden was mit der Krippe in Zukunft geschehen soll und in welchem Rahmen sie noch aufgestellt und besichtigt werden kann.