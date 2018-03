Eveline Zeis ausgezeichnet

Kürzlich trafen sich die Mitglieder der SPD-Ortsvereine Ebensfeld und Bad Staffelstein zur ersten gemeinsamen Mitgliederversammlung. Damit bekundeten die beiden Ortsvereine ihre enge Zusammenarbeit, die man auch in Zukunft so fortführen will, was die beiden Vorsitzenden Kurt Hammer und Dieter Leicht in ihrer Begrüßung betonten.

Kreisvorsitzender Sebastian Müller sprach in seiner Rede einige Kernpunkte an, wie den Ausbau des Glasfasernetzes, welches jedem Haushalt zur Verfügung gestellt werden und die digitale Kommunikation z. B. von Kliniken und anderen wichtigen Einrichtungen untereinander verbessern soll.

Eine besondere Ehre wurde der langjährigen Ebensfelder Gemeinderätin Eveline Zeis zuteil. Aus den Händen von Kurt Hammer erhielt sie für 40 Jahre Parteizugehörigkeit eine Dankesurkunde des Bundesvorstandes. Hammer würdigte das Engagement von Eveline Zeis, die seit 2002 das Amt der stellvertretenden Kreisvorsitzenden ausübt, daneben in der Freiwilligen Feuerwehr und im Gartenbauverein aktiv ist. Außerdem ist sie auch über 20 Jahre als Schöffin am Verwaltungsgericht tätig gewesen. red