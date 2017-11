Europa im Gespräch

Heute startet im Landkreis Bamberg die "Internationale Woche" (Iwo). Hinter der Initiative steht der Gedanke, dass internationale Beziehungen im Bereich des gesellschaftlichen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens grundlegend wichtig sind für eine positive Zukunft der Gesellschaft und die Bewältigung der Anforderungen der heutigen Zeit. Deswegen finden bis zum 1. Oktober ganz viele Veranstaltungen aus den unterschiedlichsten Bereichen statt. So auch in der Sparte Bildung und Politik.

Wie das Landratsamt mitteilt, spielt das Thema Europa während der Iwo eine besondere Rolle und wird gleich zwei Mal thematisiert: Eine hochkarätige Podiumsdiskussion unter dem Titel "Deutschland nach den Wahlen" findet am kommenden Montag, 25. September, um 19 Uhr im Großen Sitzungssaal des Landratsamtes Bamberg statt. Prof. Ulrich Brückner, Europaexperte und Dozent an der Stanford University Berlin, spricht mit Experten aus Italien, Frankreich, Polen und der Türkei über den Blick auf Deutschland aus der Sicht dieser Länder. Hierzu ist eine Anmeldung erforderlich (Telefon 0951/85-622 oder martina.alt@lra-ba.bayern.de).



Dialoggespräch in der Bank

Ebenfalls empfehlenswert ist der Mitteilung zufolge das Dialoggespräch am Dienstag, 26. September, um 10 Uhr in der VR Bank Bamberg, Willy-Lessing- Straße 2, in Bamberg. Hier geht es um das Thema "Welches Europa wollen wir?". Auf Einladung des Bildungsbüros beim Landratsamt Bamberg diskutiert Referatsleiter Dieter Reinl vom Auswärtigen Amt in Berlin mit interessierten Bürgern über ihre Vorstellungen vom zukünftigen Europa. Anmeldung unter bildungsbuero@lra-ba.bayern.de.

Im Seminar "Fördermöglichkeiten für Europaprojekte, Städte- und Schulpartnerschaften XL" am 28. September von 11 bis 17 Uhr des IPZ (Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e. V.) können sich Kommunalpolitiker, Schulen oder auch Vereine über diese Möglichkeiten informieren. Es findet im Bürgerhaus Hallstadt, Mainstraße 2, statt. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich (info@ipz-europa.de), außerdem wird eine Gebühr erhoben.

Außer diesen öffentlichen Veranstaltungen gibt es im Rahmen der Internationalen Woche noch einige Angebote für bestimmte Zielgruppen: So begrüßt die Universität Bamberg (Auslandsamt) zusammen mit dem Landkreis und dem Markt Buttenheim die ausländischen Studierenden des Wintersemesters 2017/18 im Levi-Strauss- Museum. An die 200 Studierende werden hier erwartet.

Last but not least gibt es einen Schuldialog im Rahmen des Projektes "Kunst am Kanal", organisiert vom Flussparadies Franken. red