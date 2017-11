Ein Highlight des fränkischen Humors wartet am kommenden Freitag, 18. November, auf die Besucher. Klaus Karl-Kraus gibt sich im Kultursaal beim TSV Unterlauter die Ehre, die Gäste des Abend fränkisch humorvoll, komisch und kritisch zugleich auf die bevorstehende Weihnachtszeit einzustimmen. Seine besondere Betrachtung - auch Programm genannt - trägt den Titel "Budderblädzli, Bunsch und Bäggli" und ist eine schöne fränkische Bescherung. Mit seiner unverkennbaren Art mischt der Erlanger Kabarettist schonungslosen Humor und fränkische Naivität. Der Künstler überlässt dem Zuhörer die Frage, ob er über die Scheinheiligkeit der anderen lachen will oder letzten Endes doch über sich selbst. Ab 19.30 Uhr steht Klaus Karl-Kraus auf der Bühne des Kultursaals. Karten für den kurzweiligen Abend können im Vorverkauf in der Kreuzstein-Apotheke in Unterlauter oder an der Abendkasse gesichert werden. mr