Etliche Kratzer im grauen VW Golf

An der rechten Seite wurde zwischen Montag- und Dienstagnachmittag in der Kirchgasse ein grauer VW Golf verkratzt. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09571/9520-0 entgegen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.