Etiketten für Secondhand-Basar

Das Basar-Team der evangelischen Kirchengemeinde veranstaltet am Freitag, 6. April, von 19 bis 21 Uhr wieder seinen Erwachsenen-Secondhand-Basar für Frühjahr/Sommer in der Domänenhalle in der Martin-Luther-Straße. Verkauft werden gut erhaltene Damen- und Herrenbekleidung, Schuhe, Modeschmuck, Accessoires sowie Bett- und Tischwäsche. Die telefonische Etikettenreservierung erfolgt nur am Montag, 26. März, von 18.30 bis 20 Uhr unter der Rufnummer 0174/8972274. Die Ausgabe der reservierten Nummern erfolgt am Donnerstag, 29. März, von 17 bis 18 Uhr im Jugendcafé Anna's. Informationen gibt es unter Telefon 0174/8972274 oder per Mail an basar-sonnefeld@web.de. red