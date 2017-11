ESC meistert "Regen-Prüfung"

Wind und sehr viel Regen - "das ist nicht unser bevorzugtes Wetter, um Eishockey zu spielen", sagte der durchnässte Trainer Martin Reichert nach der Schlusssirene und war bereits wieder zum Scherzen aufgelegt. Kein Wunder, denn sein ESC Haßfurt hatte mit einem 5:4 (3:2, 1:0, 1:2)-Sieg beim ESC Vilshofen die Tabellenführung der Eishockey-Landesliga, Gruppe 1, verteidigt.

Reichert freute sich sehr, dass sich die "Hawks" auch nicht von einem scheinbar schlecht gelaunten Petrus aufhalten ließen. Im Freiluftstadion des ESC Vilshofen verließen sie nach einem umkämpften Match siegreich die Eisfläche, die phasenweise allerdings eher einer großen Poollandschaft glich.

"Das war wirklich schrecklich", konnte Reichert den äußeren Bedingungen jedenfalls nichts Positives abgewinnen. Umso höher ist die Leistung einzuordnen, die die Haßfurter Puckjäger zeigten. Über den sportlichen Stellenwert konnte sich der ESC-Coach nicht äußern. "Das war heute spielerisch weder gut noch schlecht. Das kann man schwierig bewerten", sagte er und zeigte er sich einfach nur froh, die Partie positiv überstanden zu haben.

Den besseren Start hatten die Hausherren, die durch Vladimir Gomov bereits in der 3. Minute in Führung gingen. David Franek aber gab nur 93 Sekunden später die passende Antwort in Form des 1:1-Ausgleichs (4.). Und Vorlagengeber Georg Lang brachte den Spitzenreiter einige Minuten später sogar erstmals in Führung (12.), worauf wiederum Robert Suchomski mit dem 2:2-Ausgleich antwortete (16.). Michal Babkovic sorgte mit dem Treffer zum 2:3 letztlich dafür, dass die "Hawks" ihr 13. von bislang 19 Dritteln siegreich beendeten (19.).



Treffer in Unterzahl

Der Dauerregen schwächte sich nach der ersten Drittelpause zwar etwas ab, dennoch herrschten im weiteren Verlauf weiterhin keine guten Eishockeybedingungen. Überraschend kam es deshalb nicht, dass die "Wölfe" trotz eines Zwei-Tore-Rückstandes (Alexander Stahl hatte auf 2:4 erhöht, 26.) bis Mitte des Schlussabschnittes wieder auf 4:4 herankamen (die Torschützen waren Michael Wittmann, 45., und Robert Suchomski, 48.). Bei eigener Unterzahl sorgte letztlich Jakub Sramek knapp drei Minuten vor dem Ende dafür, dass die "Hawks" nicht auch noch in die Verlängerung mussten: Mit seinem 16. Saisontreffer sicherte der Tscheche den siebten ESC-Saisonsieg ihm siebten Spiel. "Das hat wohl niemand in der Liga erwartet, dass Haßfurt so gut ist", zog Martin Reichert sehr zufrieden Bilanz nach der "Wasserschlacht" und der Positivserie. "Die Mannschaft macht das ganz hervorragend. Jetzt haben wir dieses Spiel hinter uns, und zwar siegreich. Besser geht es nicht."

Am kommenden Wochenende sind die "Hawks" dann innerhalb von 25 Stunden gleich zwei Mal im Einsatz: Ein Heimspiel erwartet die Fans am Freitagabend, wenn die "Wild Lions" des ERSC Amberg ihre Visitenkarten im Stadion am Großen Anger abgeben (19.30 Uhr). Unter die Kategorie "Pflichtsieg" fällt die Auswärtspartie am Samstag beim immer noch sieglosen Schlusslicht EHC Straubing (20 Uhr).

ESC Haßfurt: Mart. Hildenbrand, Köhler - Thebus, Stahl, Max Hildenbrand, Marc. Hildenbrand, Hacker, Marx - Kurz, Kinereisch, Lang, Babkovic, Franek, Sramek, Hümmer, Dietrich, Breyer, Vollert / SR: Jürgens, Römer / Zuschauer: 78 / Tore für Haßfurt: 1:1 (4.) Franek (Lang, Breyer), 1:2 (12.) Lang (Max Hildenbrand, Hacker) 4-5, 2:3 (19.) Babkovic (Sramek) 4-5, 2:4 (26.) Stahl (Sramek, Babkovic) 4-5, 4:5 (57.) Sramek (Babkovic) 5-4 / Strafzeiten: Vilshofen 14 plus Disziplinarstrafe gegen Artmann / Haßfurt 14 rn