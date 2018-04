Es raucht wieder am Keller

Adelsdorf — Beim Stammtisch "Bewegung 22. März" in Adelsdorf wird sich auch in diesem Jahr wieder viel bewegen, denn die Stammtischler haben sich entschieden, das große Grill-Event "Smoke on the Keller" heuer zum zweiten Mal durchzuführen, und zwar am Samstag, 12. Mai, ab 15 Uhr am Guldens-Keller in Adelsdorf.

Zunächst allerdings stand beim Stammtisch die Jahreshauptversammlung auf dem Programm, die wie schon seit dem Jahre 1991 traditionell am Ostersonntagmorgen im Nebenzimmer des Vereinslokals "Gasthof zur Post" stattfand.

Pünktlich um 8 Uhr morgens trafen sich die Mitglieder sowie ihre besseren Hälften, sprich Ehefrauen, nach der Auferstehungsfeier beim "Gulden". Dort stand dann schon ein reichhaltiges Frühstücksbuffet bereit. Dabei brachte jede Familie etwas anderes mit und leistete somit einen eigenen Anteil für die Allgemeinheit, denn der Zusammenhalt im Stammtisch ist groß.



Jahreshauptversammlung

Nachdem sich alle Anwesenden hinreichend an den dargebotenen Köstlichkeiten gestärkt hatten, ging es dann zum eigentlichen Versammlungsgrund über, und zwar zur Jahreshauptversammlung.

Neben den üblichen Tagesordnungspunkten ging es hauptsächlich um die weitere Planung und Durchführung des großen Grill-Events am 12. Mai. Schon Ende des vergangenen Jahres wurden erste Planungen in Angriff genommen und somit kann auch gewährleistet werden, dass es nach dem riesigen, damals nicht erwarteten Erfolg in 2017 nun zu einer Neuauflage kommt mit noch mehr Grillmeistern und Grills von Holzkohle über Gas bis hin zum großen Smoker. Es erwartet die Besucher eine stark erweiterte Auswahl an Streetfood- und Grillgerichten wie Spanferkel, Thoma-Pork, BBQ-Ribs, Ofenkartoffel, Fried cashew nut with chicken, Grillgemüse, Garnelen, Brisket, Pastrami, Philly Cheesesteak-Interpretation und vieles mehr.

Das heißt für alle Gäste auch wieder, dass sie mit den anwesenden Grillmeistern fachsimpeln und dabei neben den angebotenen Köstlichkeiten die Bierspezialitäten einer Brauerei aus Hallerndorf genießen können wie Craftbiere und natürlich Weißbier und Kellerbier. Natürlich stehen auch wieder reichlich Kaffee und selbstgebackene Kuchen zum Genießen bereit.



Grillshow

Als weitere Attraktionen gelten unter anderem wieder die Rumfahrer mit ihrem zur Cocktailbar umfunktionierten Paketdienstwagen sowie Andi's BBQ und Grillschule mit Grillshow und Grillvorführung. Der "Guldens-Keller" befindet sich am Ende der Oesdorfer Straße. Bei schlechtem Wetter stehen Zelte zur Verfügung. Die Stammtischler werden auf jeden Fall wieder ihr Bestes geben, um die Veranstaltung zur vollsten Zufriedenheit der Gäste durchzuführen.