Es "luthert" gewaltig

Im Oktober lädt die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Gleisenau zu vielen Gottesdiensten und Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums "500 Jahre Reformation" ein. Höhepunkt wird der ökumenische Festgottesdienst am Reformationstag, 31. Oktober, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche in Gleisenau sein.

Evangelische und katholische Christen feiern zusammen mit ihren Geistlichen, Pfarrer Volkmar Gregori, evangelisch, und Pfarrer Matthias Rusin, römisch-katholisch, das gemeinsame Reformationsgedenken "Vom Konflikt zur Gemeinschaft". Im Anschluss lädt der Kirchenvorstand zu einem Stehempfang auf dem Vorplatz ein, teilt die Kirchengemeinde mit.



Weltklasseorganist spielt

Am Abend des Reformationstages findet in der Gleisenauer Kirche ein außergewöhnliches Konzert statt. Christian Schmitt, "principal organist" der Bamberger Symphoniker, der sonst an den großen Konzertorgeln in aller Welt zu hören ist, wird an der Gleisenauer Kirchenorgel konzertieren. Schmitt ist Echo-Preisträger und gilt als einer der virtuosesten Konzertorganisten der Gegenwart. Dieses Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro bei freier Platzwahl und ohne Vorverkauf.

Bereits am "Tag der Deutschen Einheit" (3. Oktober) wird der Reigen der Oktoberveranstaltungen zum Reformationsjubiläum eröffnet. Der SMS-Chor Ludwigsstadt wird um 19 Uhr in der Gleisenauer Kirche das moderne Oratorium "Martin Luther" aufführen.

Der SMS-Chor wurde 2001 von Volkmar Gregori, jetzt Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Gleisenau, ins Leben gerufen. Das Luther-Oratorium schildert in einer Kombination aus Originalworten und Chorälen des Reformators sowie in neuen Liedern das Leben des jungen Augustinermönches und seinen Durchbruch zur Gewissheit des Glaubens. Der Eintritt ist frei. Spenden sind erbeten.



Ökumenischer Spaziergang

Am Freitag, 6. Oktober, laden der Pfarrgemeinderat Ebelsbach und der Kirchenvorstand Gleisenau zu einem ökumenischen Abendspaziergang ein. Beginn ist um 18 Uhr in der katholischen Pfarrkirche in Ebelsbach.

Weitere Stationen sind die Schlosskapellen in Ebelsbach und Gleisenau und die evangelische Kirche in Gleisenau. In den vier Kirchen und Kapellen erleben die Besucher jeweils ein etwa 20-minütiges Programm. Unterwegs, in der Loch, werden eine Brotzeit und Reformationsbier zur Stärkung angeboten.

Am Sonntag, 8. Oktober, um 19 Uhr gibt es einen besonderen Abendgottesdienst in der evangelischen Dreieinigkeitskirche in Eltmann, Johann-Baptist-Graser-Straße. Zum 58. Kirchweihfest wird Staatsminister Winfried Bausback (CSU) eine Kanzelrede halten. Der Kirchenvorstand hat dem Justizminister davor das Thema gegeben: "Was mir am Protestantismus schmeckt und woran ich zu kauen habe." Im Anschluss findet ein Kreuzverhör statt, bei dem Martin Luckhardt, Neubrunn, und Pfarrer Volkmar Gregori den Minister mit Meinungen, und Fragen der Gottesdienstbesucher zu seiner Kanzelrede konfrontieren. Ein Chor des Gesangvereines "Sängerlust" Eltmann wirkt im Gottesdienst mit. Danach lädt der Kirchenvorstand zum Stehempfang auf dem neu gestalteten Vorplatz ein.

Am Sonntag, 15. Oktober, 10 Uhr, hält Dekan Hans-Martin Lechner, Bamberg, im Kirchweihgottesdienst in der Michaelskirche Rudendorf die Predigt über das Lutherlied "Ein feste Burg ist unser Gott".

Am Montag, 16. Oktober, startet die neue Reihe "vergnügt.erlöst.befreit - das Bibelgespräch". An zehn Abenden, einmal im Monat jeweils an einem Montag (ankommen ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr) ist im evangelischen Gemeindehaus Ebelsbach, Roseggerstraße, Gelegenheit, Bibelabschnitte kennenzulernen und Fragen des Glaubens zu diskutieren.



Ein Lutherkartoffelfest

Einmalig sein dürfte das Lutherkartoffelfest am Montag, 21. Oktober, um 18.30 Uhr im Gemeinschaftshaus in Schönbrunn. Bereits im Frühjahr wurde um Schönbrunn herum die violettfarbene Kartoffelsorte "Vitelotte" gesteckt, die im Geschmack der Esskastanie ähnelt. Violett ist die evangelische Kirchenfarbe. Beim Kartoffelfest wird sich alles um Luther und die Kartoffel drehen - das Festessen, die Tischreden, die Kartoffelpredigt von Pfarrer Gregori und die Musik (Anmeldungen dazu im Pfarramt, Ruf 09522/80243).

Schließlich gibt es am Sonntag, 29. Oktober, um 16 Uhr in der katholischen Kirche Ebelsbach ein Orgelkonzert für Kinder, "Vom kleinen Martin zum großen Luther", mit Florian Mayer und Texten von Claudia Reinwand, beide Ebelsbach. red