Es läuft wie am Schnürchen für die VG

Die Siegesserie der "Volley.ballarinas" in der Regionalliga Südost reißt nicht ab, die Volleyballerinnen der VG Bamberg (7.) haben das Tabellenschlusslicht TV Erlangen im Frankenderby deutlich besiegt. Alles lief wie am Schnürchen in der Halle am Georgendamm: Nach nur 60 Minuten hatte das Team von Trainer Bekim Aliu den langjährigen Kontrahenten aus Erlangen mit 3:0 (25:17, 25:14, 25:10) bezwungen.

Der Sieg war zu keiner Zeit in Gefahr, obgleich das Match sehr ausgeglichen begann. Der TVE brillierte wie gewohnt in der Abwehr und die Bambergerinnen hatten Mühe, den Ball im Erlanger Feld unterzukriegen. Egal ob Lob oder Angriff, alles kam zurück. Doch die Bambergerinnen zeigten Geduld und Spielintelligenz und konnten sich so - auch dank eines druckvollen Aufschlagspiels - gegen Mitte des ersten Satzes langsam absetzen. Die VG schloss den ersten Satz mit 17 Gegenpunkten ab.

Die Volley.ballarinas steigerten sich weiter. Erlangen schwächelte im Block, Bamberg machte dicht: Es gab viele direkte Blockpunkte, von denen nicht wenige auf das Konto der Mittelblockerin Verena Mayr gingen, die ein hervorragendes Timing an den Tag legte. Den harten Aufschlägen der Erlangerinnen setzten die Bamberger Annahmespielerinnen das ganze Spiel hindurch eine gute Annahme entgegen, wodurch es erstmals gelang, auch mehrfach Angriffe über die Mitte zu spielen. Die beiden Zuspielerinnen Lohneiß und Semm verteilten die Bälle gut und ausnahmslos alle Angreifer brillierten mit gekonnten Angriffsschlägen.

Im dritten Satz merkte man schnell, dass der Erlangener Kampfgeist geschwächt war. Spätestens beim Spielstand vom 8:7, als Leonie Engel an die Aufschlaglinie ging und sie bis zum Stand von 20:7 nicht mehr verließ, war klar, dass die Ballarinas siegen würden. Wenige konzentrierte Minuten später war es soweit und die Bambergerinnen feierten den dritten Sieg in vier Heimspieltagen in der Georgendammhalle. Nun geht es am kommenden Sonntag in Neudrossenfeld wieder um drei Punkte. nd