Es kommt auf jeden Millimeter an

In der Schlosserei kommt es auf Genauigkeit an. Im Moment arbeitet Quirin Schwarzenberger an einem Rankengitter. Er schneidet die großen Metallstäbe mit der Säge auf die passende Länge zu, richtet sie aus und schweißt sie aneinander. Der 18-Jährige macht eine Ausbildung zum Metallbauer am Fassoldshof, einer Einrichtung der Rummelsberger Diakonie in Mainleus. Hier finden Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, die auf dem freien Arbeitsmarkt kaum eine Chance haben, eine Zukunft. "Wir sind so nah wie möglich an einem normalen Betrieb dran", sagt Maximilian Gareis, Metallbauermeister und Betriebsleiter der Schlosserei.

Feilen, sägen und bohren steht in den ersten Wochen auf dem Ausbildungsprogramm. Am Ende der dreijährigen Lehrzeit sollen die Jugendlichen selbstständig arbeiten und alleine zu den Baustellen fahren können. Auch wenn die Betreuung der Auszubildenden mal etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen kann als in einem Regelbetrieb, bekommen die Kunden davon nichts mit. Kunden sind Firmen, für die die Schlosserei zum Beispiel Dreh- und Fräsarbeiten erledigt oder auch Privatpersonen, für die die Mitarbeiter Balkongeländer, Zäune oder Tore fertigen.

Auch das Rankengitter von Quirin Schwarzenberger, der inzwischen im zweiten Ausbildungsjahr ist, ist solch eine Auftragsarbeit. Die Maße hat er von seinem Meister bekommen, den Rest erledigt der 18-Jährige selbstständig. Dabei kommt es auf Genauigkeit an, schließlich sollen die Stäbe des Rankengitters millimetergenau sitzen. "Das Schweißen und allgemein die Arbeit mit Metall gefällt mir", sagt Quirin Schwarzenberger.



Aufträge von Privatkunden

Von Jahr zu Jahr erhält die Schlosserei am Fassoldshof mehr Aufträge von Privatkunden. Das freut Quirin Schwarzenberger und die anderen Auszubildenden. Denn die Arbeit macht ihnen mehr Spaß, wenn sie wissen, dass ein richtiges Produkt daraus entsteht und sie nicht nur zur Übung feilen und sägen. Für die Kunden hat der Auftrag einen geldwerten Vorteil. Da der Fassoldshof in der Trägerschaft einer gemeinnützigen Gesellschaft ist, fallen nur sieben Prozent Mehrwertsteuer an.

Neben dem Metallbau gibt es am Fassoldshof auch eine Schreinerei und eine Malerei. Am 1. September haben zehn Jugendliche in den drei Betrieben ihre Ausbildung begonnen. Insgesamt sind dort nun 27 Auszubildende beschäftigt.

Quirin Schwarzenberger hat noch fast zwei Jahre Ausbildung vor sich, doch Maximilian Gareis ist sich sicher, dass der junge Mann seinen Weg gehen wird. "Er ist clever und engagiert", sagt der Betriebsleiter. "Und wenn auch mal etwas nicht auf Anhieb gelingt, darf man den Kopf nicht hängen lassen, schließlich ist es eine Lehrzeit", sagt Gareis. Da dürfe man auch mal Fehler machen. Die Berufschancen nach der Ausbildung sehen für Quirin Schwarzenberger und die anderen Auszubildenden gut aus. Fachkräfte werden gesucht. "Ich bin seit fast vier Jahren hier. In der Zeit hat jeder, der seine Ausbildung bestanden hat, einen Job gefunden", so der Metallbauermeister. red