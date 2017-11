Es ist allerhöchste Zeit für Winterreifen

Wer es nicht glauben will, hat es in dieser Woche am eigenen Leib erfahren, so die Kreisverkehrswacht Kronach. Der Sommer ist nun endgültig vorbei und der Winter steht unmittelbar bevor. Für motorisierte Verkehrsteilnehmer heißt es spätestens jetzt: Winterreifen aufziehen!



Von Wetterbedingungen abhängig

In Deutschland gibt es keinen gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum für die Nutzung von Winterreifen. Ab wann sie verwendet werden sollten, hängt von den jeweiligen Wetterbedingungen ab. Damit ein Winterreifen ein sicheres Handling und, vor allem, einen kurzen Bremsweg gewährleisten kann, muss die Gummimischung über den richtigen Härtegrad verfügen. Zudem erfordern Schnee und Schneematsch eine andere Profilstruktur als trockene Untergründe. Aus diesem Grund sollte ein Wechsel von Sommer- zu Winterreifen immer den Witterungsbedingungen angepasst werden. Die Gummimischung von Winterreifen enthält einen hohen Anteil an Naturkautschuk. Dadurch bleibt sie auch bei niedrigen Temperaturen weich genug, um für genügend Haftung und eine gute Seitenführung zu sorgen. Im Allgemeinen wird empfohlen, Winterreifen dann aufziehen zu lassen, wenn die Gefahr "winterlicher Straßenverhältnisse" (Glatteis, Schneematsch, Schnee-, Eis- und Reifglätte) besteht. Für solches Wetter verpflichtet die Straßenverkehrsordnung jeden Fahrzeugführer zur Nutzung von Winterreifen.



Bußgeld-Risiko

Ab wann letztlich der Reifenwechsel vorgenommen wird, muss jeder Autofahrer selbst entscheiden. Wer bei Schnee-, Eis- oder Reifglätte mit Sommerreifen angehalten wird, muss mit Bußgeldern rechnen. Zudem riskiert er, im Schadensfall seinen Versicherungsschutz zu verlieren. Daher gilt im Zweifelsfall die Faustregel: "von O bis O" (von Oktober bis Ostern). Es ist also allerhöchste Zeit. 1,6 Millimeter Profiltiefe sind gesetzlich vorgeschrieben.

Experten empfehlen jedoch die Winterreifen ab einer Profiltiefe von weniger als 4 mm und Sommerreifen ab weniger als 3 mm Profiltiefe zu ersetzen. Mit einer geringeren Gummischicht verliert der Pneu auf nassen Straßen an Traktion und der Bremsweg wird dann gefährlich lang. red